Coupe de la CAF : Le tirage complet

La Confédération africaine de football (CAF)procédait ce mardi au tirage au sort du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Reversé dans la compétition après son élimination surprise en Ligue des Champions contre Amazulu FC (0-0, 1-1), le TP Mazembe devra comme un symbole se frotter à un autre club sud-africain, Marumo Gallants FC, qui plus est tombeur au tour précédent de Vita Club, le grand rival du TPM.

Finaliste la saison passée, la JS Kabylie hérite d’un adversaire abordable avec les Royal Léopards d’Eswatini. Même constat pour la RS Berkane, vainqueur de la compétition en 2020, qui partira favorite face aux Rwandais d’APR FC. Reversée de la Ligue des champions, l’ASEC Mimosas devra aussi faire parler sa supériorité face aux Angolais du GD Interclube.

Cela s’annonce plus compliqué pour un autre reversé, les Congolais de l’AS Maniema Union, face aux riches Egyptiens du FC Pyramids. Quant au dernier représentant congolais, le DC Motema Pembe, il hérite quant à lui d’un adversaire plus abordable avec l’US Gendarmerie Nationale du Niger. Triple vainqueur de l’épreuve, le CS Sfaxien affrontera les Kényans de Tusker FC, tandis que l’affiche entre Coton Sport, demi-finaliste la saison passée, et le FC Nouadhibou, éliminé dans la polémique en LDC, vaudra le détour. Le Stade Malien, enfin, connaîtra son adversaire lorsque la CAF aura statué sur le sort d’Al Ahly Tripoli-Biashara United.

Matchs aller le 28 novembre, retour le 5 décembre. Les 16 qualifiés accéderont à la phase de groupes.

Les affiches du tour de cadrage

Zanaco (Zambie) – Binga (Mali)

Simba (Tanzanie) – Red Arrows (Zambie)

TP Mazembe (RDC) – Marumo Gallants (Afrique du Sud)

ASEC Mimosas (Cote d’Ivoire) – GD Interclube (Angola)

Nouadhibou (Mauritanie) – Coton Sport (Cameroun)

US Gendarmerie Nationale (Niger) – DC Motema Pembe (RDC)

AS Otoho (Congo) – Gor Mahia (Kenya)

APR (Rwanda) – RS Berkane (Maroc)

Tusker (Kenya) – CS Sfaxien (Tunisie)

Hearts of Oak (Ghana) – JS Saoura (Algérie)

Rivers United (Nigeria) – Al Masry (Egypte)

Stade Malien (Mali) – Ahly Tripoli (Libye) OU Biashara United (Tanzanie)

Al Ittihad (Libye) – Enyimba (Nigeria)

AS Maniema Union (RDC) – Pyramids (Egypte)

LPRC Oilers (Liberia) – Orlando Pirates (Afrique du Sud)

Royal Leopards (Eswatini) – JS Kabylie (Algérie)