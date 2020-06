Coupe de Turquie: Pape Alioune Ndiaye en finale

Déjà vainqueur du match aller chez lui (2-1, le 3 mars) Trabzonspor s’est à nouveau imposé (3-1), en demi-finale retour de la Coupe de Turquie, sur la pelouse du Fenerbahçe.

Dans une demi-finale retour marquée par une curiosité – l’historique Emre Belozoglu (39 ans, 101 sélections, 9 buts) a été exclu en écopant coup sur coup de deux cartons jaunes alors qu’il était sur le banc de Fenerbahçe (24e) – Trabzonspor a largement confirmé son succès du match aller (2-1), en s’imposant encore plus nettement (3-1).

L’ex-milieu marseillais Luiz Gustavo et ses équipiers ont fait illusion en égalisant par Turuc Deniz (42e). Mais grâce à un doublé de leur attaquant international norvégien Alexander Sörloth (6e, 83e, à chaque fois servi par Caleb Ekuban), actuel meilleur buteur du championnat de Turquie (19 réalisations), et à un but du Tchèque Filip Novak (90e+4) sur une passe décisive de Pape Alioune Ndiaye, les joueurs de Trabzon se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de Turquie.

Ils y affronteront en finale Antalyaspor ou Alanyaspor de Papiss Cissé, dont la demi-finale retour aura lieu jeudi (20 heures) sachant qu’Alanyaspor s’était imposé (1-0) en déplacement à Antalyaspor, le 4 mars.

L’Equipe