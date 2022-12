Coupe du monde 2022: L’Argentine est Championne du monde 

C’est le sacre pour les argentins qui viennent d’être champion du monde de football. Un exploit qui provoque des larmes, des pleurs, la tension. Vainqueur de la Coupe du monde 1986, C’est Sergio Batista qui a remis le trophée de la Coupe du monde où dans dans le scénario inverse, Lilian Thuram était prévu pour donner le trophée aux Bleus.

En plus d’être champion du monde, Messi est élu meilleur joueur de la compétition, Mbappé termine meilleur buteur, Dibu Martinez meilleur gardien. Et c’est devant plus de 50 000 spectateurs argentins que le trophée a été soulevé sous l’oeil attentif des supporters qui continuent de chanter pendant que les joueurs, à l’image de Lionel Messi, profitent. Le septuple Ballon d’or a reçu la visite de ses enfants su la pelouse.

Pour la deuxième fois de son histoire, l’équipe de France perd une finale de Coupe du monde, une fois encore aux tirs au but. Après l’Italie en 2006, ce sont les larmes de Kylian Mbappé et ses compatriotes qui marqueront une génération à l’issue d’un match totalement dingue, qui fera date dans l’histoire de ce sport.

A 35 ans, Lionel Messi entre un peu plus dans l’histoire. Après avoir offert une Copa America à son pays l’année dernière, la « Pulga » a été décisive lors de ce tournoi et cette finale, avec un doublé.

Le septuple Ballon d’or s’affiche avec un sourire radieux, remerciant un par un tous ses coéquipiers et les membres de son staff.