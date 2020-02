Les rapports 2018 et 2019 seront publiés au plus tard au mois d’octobre prochain. « A la suite de demandes, nous avons décidé de publier les rapports dans les brefs délais. Les rapports de 2018 et 2019 seront publiés au plus tard au mois d’octobre prochain. Pour les rapports, il y a l’adoption et la publication. Nous sommes obligés de respecter les procédures d’adoption des rapports », a-t-il déclaré lors de cette conférence de presse? le premier président de la Cour des comptes, Mamadou Faye