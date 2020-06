Goalkeeper Thibaut Courtois of Real Madrid during the UEFA Champions League Group A match between Galatasaray Istanbul and Real Madrid at Turk Telekom Arena Stadium in Istanbul , Turkey on October 22, 2019. Photo by Icon Sport

Courtois rabaisse encore le Barça ! Thibaut Courtois en a remis une couche sur la place de leader du Barça, imméritée à ses yeux. Les supporters du Real Madrid ont toutes les raisons d'apprécier Thibaut Courtois. En premier lieu parce que le gardien belge, après des débuts pour le moins difficiles, semblait être revenu à son meilleur niveau au moment de l'interruption des compétitions. Mais si le peuple merengue peut avoir un faible pour le Diable Rouge, c'est également du fait de ses prises de position tranchées entretenant la rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Cet hiver, l'ancien portier de Chelsea n'avait ainsi pas hésité à s'en prendre à Lionel Messi. «Je ne pense pas spécialement à Messi avant le Clasico. Pour moi, Messi, c'est un joueur comme un autre. Nous l'avons étudié, comme c'est le cas pour un joueur du Celta ou de Levante. Il n'y a pas de différence», avait-il ainsi osé. De quoi évidemment froisser en Catalogne. Il serait étrange de dire que nous sommes inférieurs au Barça Mais l'indignation avait été encore bien forte après ses propos sur la suspension de la Liga et le risque de voir le Barça sacré si le championnat ne reprenait pas. «S'ils devaient arrêter la compétition demain et que le Barça est champion, je ne pense pas que ce soit tout à fait normal. Je pense que nous montrons actuellement que nous sommes la meilleure équipe, même si nous avons deux points de retard», avait-il confié, provoquant des réactions pour le moins tranchées dans les médias barcelonais. Et alors que la Liga s'apprête à reprendre, Thibaut Courtois est revenu sur ses déclarations, en remettant une couche sur la supériorité du Real Madrid. «Il serait étrange de dire que nous sommes inférieurs au Barça alors que nous les avons battus juste avant le confinement (2-0). Même si nous avons ensuite perdu contre le Betis (2-1), je vois que nous sommes très bien, c'est pourquoi j'ai donné cet avis», a-t-il expliqué alors que se profile la réception d'Eibar, dimanche, à 19h.

