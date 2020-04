Couvre-feu: Un neveu de Serigne Mountakha tabassé par la Police

A Touba, les éléments des forces de l’ordre ne badinent pas avec le non-respect du couvre-feu. Et cela, le jeune marabout Serigne Ahmadou Mbacké l’a appris à ses dépens. Mercredi dernier, il était environ vingt-deux heures passées lorsque les forces de l’ordre qui faisaient une ronde sont tombées nez-à-nez sur Serigne Ahmadou Mbacké, un des neveux du Khalife général des Mourides. Mais quand les flics lui ont demandé pourquoi il marchait seul dans la rue à cette heure où il est interdit de circuler, Serigne Ahmadou Mbacké a commencé par prendre de haut les flics. C’est à partir de là que les policiers ont commencé à le tabasser si fort que ses cris ont alerté presque tout le quartier de Garou Minane, fief du Khalife général des Mourides. Et quand le jeune marabout a retrouvé ses esprits, après avoir été passé à tabac, il est parti aussitôt informer ses parents. La nouvelle a fait le tour de la cité religieuse telle une traînée de poudre. Pour leur part, les parents de Serigne Ahmadou Mbacké, très remontés contre les flics, s’en sont directement ouverts aux autorités religieuses, non sans aller se plaindre au niveau du commissaire spécial Bachirou Sarr. C’est ce dernier qui, ce jeudi, est monté au créneau pour calmer les ardeurs de ses troupes avant leur retour sur le terrain.

Il faut cependant souligner qu’aucune autorité de Touba n’a réagi lorsque la journaliste de Touba Tv et son caméraman ont été bastonnés alors par les flics en plein centre ville de Touba.