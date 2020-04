Covid-19: 1 million d’infectés, 55092 décès

Selon le dernier comptage de l’AFP, plus d’un million de personnes (1 041 126 ce vendredi soir) ont désormais été testées positives au nouveau coronavirus dans le monde, une fraction du nombre réel de malades puisqu’un grand nombre de pays ne teste que les cas graves. A ce jour, 55 092 sont décédées des suites de la maladie, dans 180 pays.

932 décès en 24 h en Espagne

L’Espagne est le deuxième pays le plus endeuillé dans le monde. Le pays déplore 932 décès supplémentaires liés au coronavirus ces dernières 24h. Au total, le pays comptabilise plus de 117 000 cas confirmés et 10 935 morts, chiffre multiplié par plus de 10 en seulement 15 jours. Le bilan est dramatique. A ce jour, un quart des personnes malades ont été guéries (plus de 26 000 patients).

Italie: 766 décès en 24h

Le pic de l’épidémie se fait toujours attendre en Italie et les autorités combattent tout optimisme malgré des chiffres de mortalité moins élevés ces derniers jours. Le dernier bilan publié vendredi 3 avril au soir fait état de 2339 malades de plus et de 766 décès supplémentaires. Ils étaient 760 jeudi, ce qui montre que le combat est loin d’être encore gagné en Italie, pays qui pleure 14 681 décès depuis le début de l’épidémie alors que le nombre de personnes contaminées a largement franchi la barre des 100 000 personnes

Royaume-Uni: 684 décès en 24 heures

Le Royaume-Uni, dont le gouvernement a été critiqué pour sa gestion de la crise, a enregistré un record de 684 décès en 24 heures et compte désormais plus de 3 600 morts. Au total, ce sont 38 681 personnes qui ont été contaminées par le Covid-19 depuis le début de l’épidémie. Le virus a déjà infecté le Premier ministre Boris Johnson et son ministre de la Santé Matt Hancock, le prince Charles, l’héritier de la couronne. Signe de la gravité du moment, Elisabeth II a enregistré une allocution pour les habitants du Royaume-Uni et des pays du Commonwealth liée à la pandémie, a annoncé le palais de Buckingham. Il s’agit de la quatrième intervention extraordinaire d’Elisabeth II en 68 ans de règne. Son allocution sera diffusée dimanche soir à la télévision britannique

USA: 1 169 nouveaux décès ces dernières 24h

Les Etats-Unis sont en passe de devenir le nouvel épicentre de l’épidémie de coronavirus après l’Europe avec un quart des cas enregistrés dans le monde, soit 245 658 personnes. Selon le dernier bilan, le pays a enregistré 1 169 nouveaux décès ces dernières 24h, un sinistre record, soit un total de 6 095 morts de la maladie. Les enfants ne sont malheureusement pas épargnés par le virus. La mort d’un nouveau-né dans l’Etat du Connecticut, après le décès d’un bébé de neuf mois à Chicago, a particulièrement frappé les esprits.

Allemagne

Le dernier bilan en Allemagne fait état ce vendredi 3 avril au soir de 1 138 décès du Covid-19 dans le pays pour près de 87 000 cas recensés (87 244). Le taux de mortalité est passé au-dessus des 1% (1,3%) après avoir longtemps stagné à 0,7%. L’Allemagne reste bien en deçà des chiffres de ses voisins (plus de 7% de taux de mortalité en France par exemple) et applique une stratégie différente depuis l’arrivée massive du coronavirus en Europe.

Portugal: 246 décès en 24h

Avec 246 décès pour près de 10 000 cas recensés le vendredi 3 avril, le Portugal fait figure de pays épargné par la crise du Covid-19, surtout en comparaison de son voisin espagnol qui a dépassé dans le même temps le terrible cap des 10 000 morts depuis le début de l’épidémie. Le pays affiche toutefois un taux de mortalité de 2% et s’inquiète de la propagation éventuelle du virus au vu de l’état de son système hospitalier, très affaibli par la crise économique de 2008 et par les mesures d’austérité qui ont suivi. Les autorités ont annoncé l’état d’urgence dès le 19 mars (une première depuis la chute de la dictature en 1974), fermé les frontières terrestres avec l’Espagne et prolongé l’état d’urgence le 1er avril.

Belgique: 1000 morts

A ce jour, la pandémie a causé la mort de plus de 1 000 personnes en Belgique. Le nombre de morts a doublé en l’espace de trois jours, notamment en raison de la comptabilisation décalée des décès intervenus en maison de retraite. Le décès en début de semaine d’une jeune fille de 12 ans a profondément marqué le pays. La crise du coronavirus divise aussi les régions. Les chiffres quotidiens donnés chaque jour par le porte-parole interfédéral Emmanuel André dénote d’un déséquilibre de la propagation du Covid-19 dans le pays. La Flandre, qui représente 57,5% de la population en Belgique, déplore 41% des décès selon les données de Sciensano publiées par le site de La Dernière Heure quand la Wallonie (32% de la population) dépasse les 40% de décès. La situation est encore plus grave à Bruxelles (10,6% de la population) avec 18,4% des décès recensés. Le taux de mortalité par habitant est ainsi bien plus faible en Flandre.