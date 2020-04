COVID-19 : 11 RÉGIONS ET 30 DISTRICTS TOUCHÉS, 14 CAS GRAVES ET 11032 TESTS RÉALISÉS

Ce lundi 27 avril, le Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous), Docteur Abdoulaye Bousso a profité du point du jour sur la situation épidémiologique au Sénégal du ministère de la Santé et de l’Action sociale, pour éclairer sur les cas graves. 9 patients sont passés au service de réanimation de Fann à Cuemo et parmi ces derniers 4 sont décédés et 3 sont sortis guéris », a-t-il dévoilé.

De plus, Dr Bousso a indiqué que depuis le départ, ils ont eu 14 cas graves. Et les 9 qui sont décédés ont une moyenne d’âge de 69 ans. « Donc c’est une tranche d’âge qui est vraiment à risque, les personnes de plus de 60 ans présentant des comorbidités », a-t-il rappelé.

Le Directeur du Cous s’est exprimé sur le nombre de cas et de tests. « Nous avons aussi 30 Districts sur 79 qui sont touchés actuellement et pour les dépistages à ce jour, nous sommes à 11032 tests de laboratoires faits et dans cette proportion, l’Institut Pasteur a 10354 tests et l’Iressef 678 tests. De plus, nous avons un âge moyen de patient de 34,87 %. Nous avons une majorité de patients jeunes et ceci peut expliquer la majorité de cas simples ».