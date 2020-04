COVID-19: 12 NOUVEAUX CAS POSITIFS, 1 CAS COMMUNAUTAIRE

Les résultats des examens virologiques de ce samedi 4 avril sont publiés. Sur 177 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Selon le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr qui faisait le point de la situation du jour relative au Coronavirus, il s’agit d’un cas importé, de 10 cas contacts suivis et d’un cas issu de la transmission communautaire. À ce jour, 219 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 72 guéris, 2 décès et 1 évacué et 144 actuellement sous traitement.