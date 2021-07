Covid-19′ 200 nouvelles infections ce samedi

Covid-19 : La courbe grimpe avec 200 nouveaux cas positifs, 1 décès et 15 patients en réa

Les cas positifs sont toujours à la hausse. Ce samedi 3 juillet, la barre des 200 cas répertoriés au quotidien est atteinte. Le communiqué numéro 489 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale a indiqué que 200 nouvelles personnes sont testées positives au coronavirus sur un échantillon de 2082 tests. Ainsi, un taux de positivité de 9,61% est noté suite à ces résultats des examens virologiques.

118 cas communautaires à Dakar et 14 dans les autres régions

Ces tests positifs sont répartis entre 68 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 132 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de nouveaux infectés est détecté dans les quartiers ou communes à savoir Médina, Dakar-Plateau, Ouakam, Yoff, Guédiawaye, Keur Massar, Mermoz, Cité Djily Mbaye, Almadies, Liberté 6, Maristes, Pikine, Gueule Tapée, Hlm, Sacré-Coeur, Grand-Yoff, Liberté 3, Mamelles, Ngor, Parcelles Assainies, Cité Asecna, Cité Biagui, Cité des Eaux, Cité Keur Damel, Cité Soprim, Cité Tobago, Diakhaye, Diamagueune, Diamniadio, Dieuppeul, Fann Hock, Fass Mbao, Golf Sud, Keur Mbaye Fall, Liberté 4, Niary Tally, Nord-Foire, Ouest-Foire, Patte d’Oie, Petit Mbao, Sicap Baobab, Yarakh, Zac Mbao, Louga, Matam, Oussouye, Podor, Mbour, Bignona, Diourbel, Touba et Ziguinchor.

Les services du ministère d’indiquer que 15 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation.

Le bilan macabre s’alourdit de jour en jour. 1 décès supplémentaire lié à la Covid-19 a été enregistré hier vendredi 2 juillet. D’où un total de 1171 morts dénombrés depuis l’apparition de la pandémie au Sénégal, le 2 mars dernier.

Plus de 800 patients encore sous traitement

79 patients hospitalisés été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. Mieux, rassure-t-on, l’état de santé des autres malades est stable.

A ce jour, le Sénégal a enregistré 43627 cas positifs au coronavirus dont 41633 personnes guéries, 1 évacué (finalement décédé en France) et 822 malades à être sous traitement.

Également, 541796 personnes ont été vaccinées depuis le 23 février.