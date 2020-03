Members of emergency and intensive care services are at work after a person was allegedly contaminated by the new Covid-19 Coronavirus, on March 2, 2020 at Etienne Marie de la Hante retirement home in Crepy-en-Valois. (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Covid-19: 4 ministres Burkinabé infectés Triste sort pour le Burkina Faso. Après le décès de la vice-présidente de l’Assemblée nationale, quatre membres du gouvernement testés positifs au Coronavirus (COVID-19). En clair, après les ministres de l’Éducation nationale, de l’Administration territoriale et des Affaires étrangères, c’est au tour de celui des Mines et des Carrières, Oumarou Idani, d’annoncer être testé positif à la maladie, ce vendredi 20mars 2020. Le ministre indique, dans les colonnes du site Lefaso.net, avoir conduit une délégation au Salon des mines de Toronto (PDAC 2020). Cette délégation est composée de huit personnes et plus du ministre. Partager Facebook

