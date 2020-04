COVID-19: 51 cas positifs dont 11 communautaires

Sur 1161 tests réalisés, 51 sont revenus positifs ce jeudi 30 avril 2020, soit un taux de positivité de 39,4%. Il s’agit de 40 cas contacts et 11 cas communautaires répartis à Mbao (1), Les Maristes (1), Touba (8) et Mbacké (1). 18 patients sont déclarés guéris et 2 cas graves en réanimation. A ce jour; 933 cas positifs sont recensés au Sénégal, 304 sont guéris et 589 sous traitement.