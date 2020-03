COVID-19: 6 NOUVEAUX CAS, 105 AU TOTAL

Aujourd’hui, sur 130 tests réalisés entre l’IRESSEF de Diamniadio et l’Institut Pasteur de Dakar, 6 sont revenus positifs, portant ainsi le total à 105 cas diagnostiqués positifs, dont 9 guéris et 96 patients admis en soin dans l’un des différents centres d’isolement et de traitement à Fann, Diamniadio, Touba, Thiès. Parmi les nouveaux cas enregistrés aujourd’hui, le ministère de la Santé a informé qu’il y a 5 cas importés, 1 cas contact. À ce jour, les 96 malades du coronavirus au Sénégal ont été enregistrés dans six des plus grandes villes que sont Dakar, Touba, Mbour, Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor.