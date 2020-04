Covid-19: 7 nouveaux dont 2 cas communautaires

Le Sénégal a enregistré, ce vendredi 17 avril 2020, 7 nouveaux cas de Covid 19 sur 287 tests réalisés. Il s’agit 5 cas contacts et de 2 cas communautaires. Quatre ont été déclarés guéris et ont sortir dans les prochaines heures. A ce jour, 342 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 198 guéris, deux décédés, un évacué et 141 sous traitement.

Les cas communautaires inquiètent

A ce jour, 30 cas communautaires ont été détectés sur l’ensemble du territoire national. Une situation qui inquiète le ministre de la santé, Abdouaye Diouf Sarr qui interpelle les citoyens. Face à cette menace, il appelle tout le monde à la sensibilisation et recommande fortement le port du masque.