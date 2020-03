Covid-19 : 7 patients guéris

Face à la presse ce samedi pour faire le point de la situation sur la pandémie au Sénégal, le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé la guérison de sept (7) patients hospitalisés. «Sept (07) patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc guéris. Donc à ce jour, 130 cas ont été déclarés positifs, dont 18 guéris et 112 encore sous traitement entre l’hôpital de Fann, Diamniadio, Touba, Thiès et Ziguinchor», a indiqué le ministre Abdoulaye Diouf Sarr.

Toutefois le ministre-maire de la commune de Yoff a invité la population à respecter les mesures d’hygiène édictées par les services sanitaires. «La prise en des patients hospitalisés à Dakar, Touba et à Ziguinchor se déroule bien. Leur état de santé évolue favorablement. Le ministre de la santé et de l’action sociale appelle encore les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective», rassure le ministre.