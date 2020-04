Covid-19: 80 Sénégalais tués à l’étranger

La question mérite d’être posée. Il y aurait 80 sénégalais décédés du covid 19 dans la diaspora laissant leurs familles et amis dans le désarroi, selon les informations du député Mamadou Lamine Diallo.

Dans sa Rubrique hebdomadaire Questekki, le président du mouvent Tekki renseigne que l’OMS a sorti un guide pour le traitement des corps des personnes décédées du covid 19.

‘Elle n’a jamais demandé l’interdiction de les transférer dans leurs pays d’origine ou du choix des familles. Alors pourquoi le gouvernement de Macky Sall refuse de soutenir les familles qui le désirent dans le rapatriement des corps au Sénégal ? Une partie des ressources financières destinées à la diaspora dans la Force Covid 19 peut servir à soutenir les familles à ramener les corps au Sénégal. Il faut le rappeler, tout le monde le sait, les corps sont rapatriés au Sénégal depuis toujours, par des mécanismes de solidarité ou d’assurance’, déclare-t-il.

Il demande à Macky Sall de changer de politique dans cette affaire ô combien sensible et permettre aux familles de rapatrier les corps comme par le passé. « La guerre contre le covid 19 est loin d’être gagnée. Les soldats que nous sommes tous au Sénégal et dans la diaspora doivent être mobilisés. »