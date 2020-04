COVID-19: 87 NOUVEAUX CAS POSITIFS, 2 CAS GRAVES

Ce mardi 28 avril 2020, sur 873 tests reçus, 87 ont été déclarés positifs au coronavirus. Il s’agit de 86 cas contacts et un cas communautaire à Niary Tally. 12 patients ont été déclarés guéris, deux cas graves ont été signalés aux hôpitaux de Fann et de Principal. A ce jour, 823 cas positifs sont recensés dont 296 guéris, un évacué et 9 décédés.