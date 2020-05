Covid-19 : À Ziguinchor, un mystérieux cas positif tente de fuir

C’est un scénario digne du cinéma grand écran qui se déroule à Ziguinchor depuis hier. Un patient testé positif à la covid-19, jeudi 14 mai, refuse catégoriquement de révéler aux enquêteurs son itinéraire, ainsi que toute autre information pouvant aider à identifier les personnes avec qui il est entré en contact ces derniers jours, relate Igfm.

Mystère et boule de gomme autour de ce malade qui ne détient aucune pièce d’identification par devers lui, et dont on ne connait que le nom et l’âge qu’il a fournis. Selon des sources médicales «Depuis son hospitalisation, le patient n’a pas révélé aux services sanitaires sa véritable identité et son lieu de provenance. Aucun de ses contacts n’est pour l’heure connu». Pis, il a tenté, ce vendredi matin, de fuir l’hôpital de Ziguinchor où il est pris en charge, obligeant la structure à le garder sous haute surveillance.

Pour l’heure, aucune information utile n’a pu être tirée des nombreuses versions qu’il a servies aux agents de santé.