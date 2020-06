Covid-19 au Sénégal: 30 patients en réanimation, une première

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans son bilan de ce mardi 30 juin 2020, a annoncé 95 infections de plus au nouveau coronavirus, contre 90 rémissions quittant les centres de traitement, ce jour.

Quatre (4) décès de plus ont été enregistrés portant le total de morts à cent-douze (112). En sus, trente (30) patients sous traitement développent une forme sévère et sont en réanimation aux niveau des services d’urgence des hôpitaux. Une première au Sénégal s’agissant des cas graves, le total le plus élevé jamais enregistré étant de vingt-sept (27).