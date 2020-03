Covid-19 au Sénégal : Entre cas importés et désir de rentrer des Modou-Modou

Le Sénégal a encore enregistré deux cas importés avec la bonne nouvelle que trois cas ont été guéris, dont la fille de deux ans de l’émigré de Touba.

Les cas sont pour le moment circonscrits et concernent pour la plupart des expatriés ou des émigrés qui sont rentrés au pays.

Il se passe que depuis que leurs pays d’accueil principaux, à savoir l’Italie, la France, l’Espagne et les Etats-Unis, ont été durement atteints par le virus, les Sénégalais de la diaspora ne rêvent que de rentrer au bercail.

Et ce sentiment a été exacerbé par l’annonce de la guérison de deux premiers malades par le Ministère de la Santé. Et sans doute, les trois autres guéris annoncés hier vont davantage accentuer la pression psychologique sur nos compatriotes qui sont dans des situations assez difficiles de confinement, pour certains.

A ce propos, la révélation faite par le Sous-Préfet de Ndame, dans la commune de Touba, nous conforte dans l’idée que beaucoup de ces émigrés ou Modou-Modou ont déjà rallié le Sénégal, et en ‘’catimini’’.

Dénoncés par leurs voisins, ils sont en train d’être identifiés pour un test au coronavirus.

A Grand-Yoff à Dakar, la même situation a été observée. Les émigrés rentrent au pays et ne se font pas toujours contrôlés du fait de la porosité des frontières.

D’ailleurs, dix-neuf d’entre eux sont en Mauritanie et demandent une médiation du Gouvernement sénégalais.

Exactement comme les 13 étudiants de Wuhan, ils veulent rentrer au bercail. Et c’est tout à fait compréhensible dans un contexte mondial aussi complexe.

Mais, la prudence s’impose. Car, il ne fait pas de doute que la plupart de nos cas, pour ne pas dire tous, jusqu’ici, ont été importés. Les Sénégalais qui arrivent ne peuvent pas ignorer qu’ils mettent en danger la vie de leurs familles et de leur entourage. Ils ne peuvent pas ignorer qu’ils peuvent être porteurs du virus sans qu’aucun signe n’apparaisse. Et c’est cela le danger parce qu’ils risquent de contaminer ces derniers et mettre leurs vies en danger. Et le plus grave, c’est que si cette tendance se poursuit, le Sénégal pourrait atteindre un niveau 2 ou 3, intenable, parce qu’ici, le confinement sera presque impossible avec nombre de gens qui vivent de l’informel.

Déjà nous avons beaucoup de difficultés à maitriser les Imams qui tiennent coûte que coûte à regrouper les fidèles pour la prière de vendredi.

Alors, il est impératif que tous ceux qui arrivent à rallier le pays se fassent signaler immédiatement au niveau des structures appropriées. Il y va de leurs vies et de celles de leurs proches.

Nous ne pouvons pas accepter l’irresponsabilité de se savoir malade et de prendre l’avion ou un autre moyen de transport, mettant en danger de nombreuses vies. Or, c’est déjà arrivé.

On peut essayer de sauver sa vie, mais pas au risque de mettre celle des autres en péril.

Aujourd’hui, il est important que le Gouvernement, en plus des mesures d’urgences, s’enquière des conditions de vie de tous les Sénégalais de la diaspora et travaille à respecter la promesse de leur venir en aide, si ce n’est déjà fait.

Ces derniers doivent savoir qu’ils ont le devoir de rester sur place, dans leurs pays d’accueil qui sont pas plus dangereux que leur pays d’origine.

C’est vrai que le virus nous met tous en sursis, mais l’espoir est permis.

Aux Etats-Unis, on parle d’un traitement antipaludéen contre le virus, et en Russie, des chercheurs ont pu décoder le génome du virus, ce qui va accélérer la possibilité d’avoir un vaccin ou un traitement. Comme quoi, l’espoir n’est complétement pas perdu.

Et en attendant ce fameux vaccin ou ce traitement antiviral, l’accent doit être mis sur les comportements responsables.

Et, à ce propos, l’Etat ne saurait laisser certains citoyens insouciants mettre en danger la vie des autres.

Un peu plus de fermeté pourrait remettre dans les rangs les récalcitrants.

Assane Samb