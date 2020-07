COVID-19: CE PRÉTEXTE SUR LEQUEL LA DÉFENSE DE HISSÈNE HABRÉ « S’ACCROCHE »

Les avocats de Hissène Habré scrutent la moindre opportunité pour contester les décisions de justice à l’encontre de leur client. Quand la covid-19 s’invite dans les prisons -au moins 11 détenus infectés sur l’étendue du territoire- semant la psychose chez matons et geôliers, le camp Habré y trouve un moyen de pression pour demander sa libération et préserver son « droit à la santé ».

En effet, Me Ibrahima Diawara et Me Alioune Cissé, dénoncent le refus du renouvellement de la permission de sortie de leur client.

«Il ressort de cette situation sanitaire que le danger est toujours là, très important pour les personnes à risques. On ne peut ainsi que regretter le refus de renouvellement de la permission de sortie qui aurait apporté plus de sécurité au Président Habré par rapport à sa santé», indiquent-ils dans un communiqué parvenu à la rédaction.

Les robes noires veulent aussi un aménagement de la peine de Habré

Les intercesseurs de l’ex-président tchadien ajoutent: «Le Sénégal ne peut se soustraire à ses responsabilités dans l’aménagement de la peine prononcée par les CAE au cours d’un procès ni juste ni équitable. C’est pourquoi, nous appelons au respect du Droit de bénéficier d’un aménagement de la peine, seule modalité pour assurer et garantir au Président Habré le respect de son Droit à la santé conformément à la Constitution sénégalaise.»

Rewmi.com