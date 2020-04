Covid-19: Déjà 170 000 personnes tuées

Le Covid-19 continue de tuer et de se répandre sur le globe avec près de 2,5 millions de personnes contaminées, et plus de 170 000 victimes. L’Europe compte près des deux tiers des décès. L’Italie, le pays le plus affecté, dénombre plus de 24 000 morts, suivi de l’Espagne et la France qui ont passé le douloureux cap des 20 000 décès et du Royaume-Uni, où plus de 16 000 personnes sont décédées des suites de la maladie. Les Etats-Unis font état de plus de 790 000 cas de contamination, et de plus de 42 000 décès du Covid-19.