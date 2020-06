Covid-19 en Afrique: Les chiffres du jour

Le nombre de personnes infectées au covid-19 est évalué à plus de 150,000 sur le continent africain. C’st ce que renseigne l’Organisation mondiale de la Santé (Oms). L’institution sanitaire mondiale renseigne que plus de 63 000 personnes ont été guéries de la maladie et 4200 décès ont été notés.

L’Afrique du Sud est la nation qui totalise le plus de cas confirmés et de décès. Le Lesotho reste le pays le moins touché du continent. Le Sénégal est toujours septième dans le classement des pays les plus touchés.