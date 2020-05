Covid-19 en Afrique: Nestlé débloque plus de 2 milliards

Nestlé contribue à l’élan de solidarité à la lutte contre le Covid-19 en aidant plus de 850 000 personnes vulnérables en Afrique centrale et de l’Ouest dans le cadre d’un effort de 3,4 millions USD soit 2 064 285 180,00 Franc CFA. Ce, pour aider les pays de la région à combattre le Coronavirus

À une époque où la faim constitue une préoccupation grandissante, la société fait don de boissons et d’aliments nutritifs à 170 000 familles de la région, soit 850 000 personnes réparties en Angola, au Burkina Faso, au Cameroun, au Gabon, au Mali, au Niger et au Nigeria. Nestlé met également à disposition des masques et d’autres équipements de protection individuelle (EPI) pour garantir la sécurité du personnel médical de première ligne.

La société fait par ailleurs don de matériel médical à des hôpitaux au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Sénégal. Elle fournira en outre trois respirateurs à des services de soins intensifs au Burkina Faso. Des initiatives visant à réduire la transmission du COVID-19 seront mises en œuvre en partenariat avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (IFRC). « Pendant cette période difficile, nous offrons notre soutien inconditionnel aux familles et à ceux qui se battent pour les protéger à travers toute l’Afrique centrale et de l’Ouest », a déclaré Rémy Ejel, PDG de Nestlé Central and West Africa Ltd. « Nestlé est présent en Afrique centrale et de l’Ouest depuis plus de 60 ans. Nous vivons et menons nos activités au sein des communautés de la région et nous nous engageons à les aider par tous les moyens possibles », a affirmé M. Ejel.

Du matériel médical d’une valeur de 254 millions Fcfa…

Grâce à son partenariat avec l’IFRC, la société contribuera à hauteur de près de 420 000 USD à l’optimisation des installations sanitaires, d’hygiène et d’approvisionnement en eau au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Sénégal. Ce don à l’IFRC, qui s’inscrit dans un effort de lutte global dans la région, comprend entre autres des contributions en espèces et la fourniture de matériel médical. L’objectif des deux partenaires est de limiter la transmission du virus par l’amélioration des pratiques d’hygiène dans les lieux publics tels que les gares routières, et dans les communautés où les infrastructures sanitaires font défaut. Les deux organisations uniront par ailleurs leurs forces pour sensibiliser la population aux mesures de prévention et à l’importance de manger des aliments sains et nutritifs.

Fournir une alimentation accessible et abordable

En Afrique centrale et de l’Ouest, Nestlé s’engage à garantir l’accès des populations à des aliments sains, abordables et nutritifs pour nourrir leurs familles en ces temps incertains. La production se poursuit sur les sites Nestlé de la région, malgré les difficultés rencontrées. Nestlé a mis en œuvre des protocoles d’hygiène renforcés et a pris des mesures de sécurité supplémentaires pour le personnel de première ligne de ses dix usines, de ses centres de distribution et de ses bureaux de vente. Des EPI ont aussi été mis à disposition des fournisseurs, distributeurs et détaillants, y compris à celle des « MAGGI Mammies » et « MAGGI Pappies » travaillant sur les marchés en plein air. « Nous mettons en œuvre pour nous assurer que nos employés, sous-traitants et partenaires restent en bonne santé et en sécurité. C’est notre priorité absolue », a ajouté M. Ejel. « Nous sommes extrêmement reconnaissants de leurs efforts et de leur détermination pour continuer à approvisionner nos communautés en aliments et boissons malgré les difficultés actuelles. »