Covid-19: Interpol signale un faux médicament au Sénégal

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale sonne l’alerte. Après avoir été saisi par le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique qui, lui-même, a été saisi par Interpol d’un produit dénommé Uni-Gold. TM. HIV que des gens malintentionnés sont en train de faire circuler dans certains pays y compris le Sénégal, Marie Khémesse Ngom Ndiaye avertit les populations.

Selon la directrice de la Santé publique, ce produit est un faux médicament utilisé par des faussaires pour tromper les populations. Selon l’OMS, « Uni-Gold ™ HIV est un test de diagnostic rapide à usage unique. Il s’agit d’un test immunologique pour la détection qualitative des anticorps anti-VIH-1 et VIH-2 dans le sérum, plasma et sang total. Uni-Gold ™ HIV est conçu pour être utilisé dans les lieux de soins pour aider au diagnostic d’infection par le VIH-1 et le VIH-2 ». Ce qui n’a rien à voir avec le Covid-19. « Au Sénégal, la médecine est gérée par des professionnels de santé. S’il doit y avoir un médicament à prescrire aux populations, ce sont eux qui vont le diagnostiquer. Toute personne qui a une proposition allant dans ce sens, nos portes lui sont grandement ouvertes », a fait savoir Marie Khémesse Ngom Ndiaye.