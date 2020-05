Covid-19, Korite: Le message de Macky

Après avoir effectué sa prière de korite à son domicile, à Mermoz, le chef de l’État a exhorté le peuple sénégalais à continuer le combat pour vaincre la Covid-19. Selon lui, les populations doivent rester vigilantes car le virus est toujours là.

«Nous devons rester vigilants. Nous devons poursuivre l’observance des geste barrières pour freiner la propagation de la maladie», a souligné le président de la République. Qui ajoute qu’il a espoir qu’«avec ces efforts continus d’ici quelques moments, nous pourrons petit-à-petit revenir à la vie normale».

Et de poursuivre : «Et je continue à vous demander, je sais que c’est très difficile, mais c’est la seule voie à vous demander de rester vigilants et de poursuivre ces efforts qui sont attendus de la part de chaque citoyenne et de chaque citoyen afin qu’au lendemain de la Korité et d’ici la Tabaski que nous puissions vraiment revenir à une vie meilleure», a souligné le Président Sall.

Il a profité de l’occasion pour saluer les efforts de «toute la communauté nationale qui se voit à travers toutes les communautés avec les élus, avec les chefs religieux, les chefs coutumiers, les populations elles-mêmes, la société civile, la société politique». Il a aussi salué la convergence nationale autour de la lutte contre cette crise sanitaire.