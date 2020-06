COVID-19: LA RÉSOLUTION DES DÉPUTES EN FAVEUR DU PERSONNEL SOIGNANT

Sur proposition de la Commission santé, population, affaires sociales et solidarité nationale, les parlementaires ont pris une résolution en soutien aux personnels de la santé en lutte contre la Covid-19.

L’Assemblée nationale, après délibéré, en sa séance du vendredi 26 juin, a invité le gouvernement à mettre davantage à la disposition des autorités sanitaires les moyens nécessaires pour leur permettre d’atteindre les objectifs visés.

«Le peuple sénégalais continue de faire face, avec foi, courage et persévérance à la Covid-19, avec son corps médical et paramédical aux avant-postes. Les résultats obtenus par les services de santé de notre pays, dans cette lutte, attestés par les statistiques sanitaires, ont intéressé de nombreux pays en Afrique et ailleurs», ont constaté les députés dans une note signée par le président de séance Moustapha Niasse.

En sus, les parlementaires considèrent que l’engagement dans l’humilité scientifique et l’abnégation patriotique mérite le respect et la considération de toute la nation.