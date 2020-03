COVID 19 : L’ANGLAISE TESTEE POSITIVE TRAVAILLE A L’OIM

La ressortissante anglaise de 33 ans, testée positive au coronavirus est une employée des Nations-Unies. La femme qui est en service à Dakar travaille précisément à l’Organisation internationale des Migration, sise aux Almadies, informe SourceA. Ce journal précise qu’elle a participé, durant deux jours d’affilée, à l’anniversaire d’une de ses connaissances. Et parmi les invités, il y avait des personnes venues des coins de Dakar et ne travaillant pas à l’Oim. Pour rappel, l’Anglaise était revenue d’un voyage à Londres le 24 février dernier. Le protocole d’urgence a été activé et la patiente a été placée en isolation dans un hôpital de la capitale..