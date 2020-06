COVID 19 : le bon moment pour créer son entreprise en ligne

La pandémie de COVID 19 que nous traversons depuis plusieurs mois maintenant a eu des résultats sur le monde entier. Du jour au lendemain, plus de la moitié de la population mondiale s’est retrouvée confinée, d’une manière ou d’une autre. Pour occuper leur temps, beaucoup sont les personnes qui ont décidé d’entreprendre un tout nouveau projet et de créer leur entreprise en ligne. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les temps de crise peuvent être une occasion en ou pour se lancer sur internet, à condition de prendre en compte tous les éléments nécessaires au lancement de son activité (finances, temps, engagements etc.) .

Faire le point sur sa situation financière

Si cela semble évident, il est primordial de commencer par faire le point sur une situation financière pour créer son entreprise en ligne dans les meilleures conditions possibles. En effet, il est souvent nécessaire d’investir une partie de son argent pour faire démarrer son entreprise. Il faut donc penser aux coûts initiaux qu’une telle décision peut impliquer. Voici une petite liste des coûts à anticiper:

– Le paiement d’une plateforme pour créer son entreprise

– L’achat des produits que l’on souhaite commercialiser

– Les coûts de conception, de marketing et de lancement

Dans cette période difficile financièrement, il est indispensable de se demander si l’on est prêt à risquer telle ou telle somme d’argent à ce moment précis. Il ne faut pas se lancer dans une entreprise au détriment de ses besoins et de son confort personnel.

S’accorder du temps à consacrer à son entreprise

Pour faire tourner une entreprise, il faut lui accorder du temps. Beaucoup de temps. Et cette affirmation est particulièrement vraie en début de parcours. Lancer sa boutique ne se fait pas du jour au lendemain et il faut y consacrer un bon nombre d’heures de travail avant d’arriver à intéresser de potentiels clients.

En période de pandémie et donc potentiellement de confinement, on dispose a priori de plus de temps libre à consacrer au développement de son entreprise en ligne. Il est important de prendre le temps de déterminer combien de temps on souhaite y consacrer par semaine et de s’y tenir. Lorsqu’on a des enfants en bas âge ou tout autre engagement dans la vie de tous les jours, il faut se mettre d’accord sur la manière dont on va équilibrer nos tâches quotidiennes et le déploiement d’une nouvelle activité. Si cela peut paraître lourd, c’est avec une bonne organisation que l’on gagne en productivité et que l’on optimise son temps.

Déterminer précisément ce que l’on veut vendre

Depuis le début de la pandémie, les statistiques ne cessent de prouver que les achats en ligne sont en plein essor. Pour leur bien-être, les acheteurs continuent de répondre à leurs envies et besoins. Et comme ils ne peuvent plus sortir de chez eux, c’est en ligne qu’ils réalisent une grande partie de leurs dépenses. En faisant le choix de se lancer sur internet, sur doit se concentrer sur les types de produits que les gens seraient susceptibles d’acheter. L’objectif est de répondre à la demande et aux tendances actuelles. Par exemple, les vêtements, le matériel de loisirs et l’électroménager ont connu une forte augmentation de leurs achats au cours de ces derniers mois. Ajouter ces produits à sa boutique peut être l’occasion de se frayer un chemin dans le monde de la consommation en ligne.

Se fixer des objectifs et prendre la bonne décision

Avoir des objectifs précis en tête est un véritable moteur pour toute entreprise personnelle. De plus en plus répandue, la méthode Kaizen consiste à créer une liste de petits objectifs, facilement atteignables, pour que chaque petit pas de compte et vous rapproche un peu plus des sommets. Maintenant, c’est à vous que revient cette grande décision. Vous serez le premier employé de votre propre entreprise.