COVID 19: LE CAMEROUN TIENT SON 1ER CAS Un premier cas du nouveau coronavirus a été confirmé au Cameroun, a annoncé vendredi le ministre camerounais de la Santé, précisant que le malade est un Français arrivé le 24 février à Yaoundé. «Le ministre de la Santé publique annonce la confirmation d’un cas de Covid-19 (Coronavirus) sur le territoire camerounais», écrit Manaouda Malachie dans un communiqué de presse. Le porteur du virus est «un citoyen français, âgé de 58 ans, arrivé à Yaoundé le 24 février», précise-t-il. Le patient a été placé «en isolement dans un centre de prise en charge» de l’hôpital central de Yaoundé, l’un des principaux hôpitaux publics, selon Manaouda Malachie qui assure que c’est «la surveillance active mise en place par (le Cameroun qui) a permis de détecter ce cas». Partager Facebook

