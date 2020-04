Covid-19: Le fugitif de Pikine arrêté

Guéri du Covid-19, Zacaria Camara, le fugitif qui s’était enfui de l’infirmerie de la caserne Samba Diéri Diallo, est rentré chez lui. Mais il sera vite cueilli par la police de Pikine qui l’a arrêté et placé sous surveillance dans un hôtel de Dakar. Il est sorti hier jeudi 2 avril de l’hôpital Diamniadio où il était hospitalisé après avoir été testé positif au Covid-19. A rappeler qu’il a contaminé sa femme. Et 17 personnes contacts et colocataires de l’émigré fugitif de Pikine Khourounar ont été mis en quarantaine mercredi soir. Ils sont dans des hôtels réquisitionnés