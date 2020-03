Covid-19: Les 50 millions qui ont fâché Macky

Nous en savons un peu plus sur les raisons de la grosse colère du chef de l’Etat contre le secteur privé suite à la modicité de sa contribution financière pour endiguer le Coivid-19. En réalité, selon les informations de L’Observateur et de Libération, Macky Sall était en colère contre une société canadienne, -dont nous tairons le nom – quand il a appris que ladite entreprise a contribué à hauteur de 50 millions. Entré dans une colère noire, le Président Sall a demandé à son ministre qui avait annoncé le don, de retourner l’argent. Motif évoqué ? L’attitude du Président Sall s’explique par le fait que ladite société qui exploite des mines d’or et autres ressources naturelles, a fait un chiffre d’affaires de plus de 300 milliards en 2019. «Il faut que cela soit clair, nous ne faisons pas de l’aumône. Il est inadmissible que des entreprises étrangères ou de grands groupes brassent des milliards et donne des miettes lorsque le Sénégal a vraiment besoin d’eux», avertit le chef de l’Etat..