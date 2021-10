Covid-19: Les infections repassent à la hausse avec 11 nouveaux cas, ce Samedi

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur la situation journalière de l’évolution de la Covid-19 au Sénégal, ce samedi 23 octobre 2021.

Le coronavirus a causé le décès d’un nouveau patient ainsi que 11 nouvelles infections, a appris le ministère de la Santé et de l’Action sociale, samedi. Ce nouveau décès est survenu vendredi, a précisé le ministère dans un communiqué faisant le point sur l’évolution de la pandémie.

Les 11 nouvelles contaminations sont issues de 1608 tests réalisés au cours des dernières 24 heures. Elles sont réparties entre trois (03) cas suivis par les services sanitaires et huit (08) autres de type communautaire, dont deux ont été dépistés à Dakar et un autre à Pikine. Les infections restantes ont été détectées à Mbour (4) et Pout (1). Trois (03) patients ont été déclarés guéris, alors que trois (03) autres se trouvent en réanimation.

Le Sénégal totalise 73 891 cas de Covid-19 depuis que la pandémie s’est déclarée sur son territoire, en mars 2020. Soixante-et-onze mille neuf cent quatre-vingt-dix (71 990) patients ont guéri de la maladie qui a entrainé la mort de 1877 autres. Aujourd’hui, ils ne sont que 23 malades à rester sous traitement.

Ce vendredi, 1819 personnes ont été vaccinées pour un total de 1 284 212 ayant au moins reçu une injection depuis le début de la campagne de vaccination en février.