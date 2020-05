Covid-19 : Les inquiétudes de Djiby Diakhate

Le Pr Djiby Diakhate s’inquiète de la propagation de la contamination de la Covid-19 au Sénégal. Invité de l’émission « Grand Oral » de Rewmi Fm, de ce samedi, le sociologue affiche son inquiétude.

« Si on regarde un peu la façon dont la chose est gérée depuis le début jusque-là on peut se rendre à l’évidence qu’il y’a un phénomène de propagation de la pandémie au niveau du Sénégal. Au début c’était essentiellement 2 ou 3 foyers mais aujourd’hui on a l’impression que la chose est en train de mailler le territoire tout entier. Il y’a peut-être quelques communes qui sont en train de faire de la résistance. On leur souhaite beaucoup d’anticorps pour faire face à ce phénomène. Mais, en réalité il faut dire qu’il y’a une situation de propagation et d’augmentation des cas. Il y’a aussi un phénomène qui est apparu et qui inquiète de plus en plus c’est ce qu’on appelle la contamination communautaire et les décès communautaires. Disons que le phénomène communautaire commence à se développer de plus en plus. Or au début, il y avait une centralisation de la communication. Au départ c’était essentiellement autour du ministère de la santé. Écoutez l’entretien de son entretien.