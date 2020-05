Covid-19 : Les religieux dénoncent des erreurs de communication

Le ministère de la santé et de l’action sociale à travers le comité national de gestion des épidémies a tenu un atelier avec les hommes de foi sur l’argumentaire religieux sur la pandémie de la Covid-19. L‘objectif est de produire un document pour une meilleure prêche qui entre dans le cadre de la sensibilisation des fidèles sur cette maladie. Sur la fermeture des mosquées, ces religieux relèvent une mauvaise communication.

Les religieux jouent un rôle important dans la sensibilisation sur la pandémie de la Covid-19. Fort de ce constat, le ministère de la santé et de l’action sociale à travers le comité national de gestion des risques d’épidémie (CNGR) a tenu un atelier avec les religieux sur l’argumentaire religieux sur la pandémie de la Covid-19. Sur la réouverture des mosquées, Imam Ismaela Ndiaye renseigne qu’il y a eu une mauvaise communication à la base les populations qui n’ont pas bien compris cette restriction qu’on leur a imposé. « C’était hors de leur habitude et malheureusement le fait de penser ainsi, a posé de problème car s’ils avaient compris que c’était un soucis sanitaire que cette mesure a été prise, ils n’auraient pas ce sentiment d’être contraints au confinement et accepter les mesures. Nous avons vu qu’il s’en est suivi des revendications, des menaces, des marches et un forcing. Le débat entre l’exécutif et le religieux n’a pas été à un niveau d’enlever toutes les incompréhensions. On a communiqué de manière incomplète et insuffisante sur le sujet. Mais, cela n’empêchera responsabilité des religieux de travailler et continuer à sensibiliser les populations de les amener à respecter les mesures barrières, de voir dans le cadre de cette réouverture, de ne pas propager la maladie », explique-t-il. Outsaz Alioune Sall embouche la même trompette. Le prêcheur de Sud Fm est d’avis que la réouverture des mosquées doit être accompagnée par des mesures barrières. « J’ai convoqué une réunion pour dire que ceux qui n’ont pas de masques, de natte de prière, qui refusent de se laver les mains, d’utiliser le gel hydro-alcoolique, qu’on prenne leur température, ne doivent pas entrer dans la mosquée. Ce sont six mesures à respecter pour accéder à la mosquée », précise-t-il. Et de poursuivre : « On doit respecter la distanciation sociale, si la mosquée est pleine, personne ne pourra entrer. Le nombre peut dépasser 12 et peut aller jusqu’à 40, l’essentiel, c’est de respecter la distanciation sociale. Si on va à la Médine ou Mecque, le nombre dépasse 12 mais l’essentiel c’est de respecter les mesures. Le fait de se serrer les épaules n’est pas une obligation dans la prière mais d’être à côté de son prochain. Mais, s’il y’a une maladie, on peut s’éloigner pour ne pas la transmettre à son prochain ». Il tient à souligner que l’on a fermé les mosquées mais ce sont les fidèles qui ont eu des empêchements. « Car le prophète a dit que celui qui sent l’ail ne doit pas aller prière à la mosquée et la Covid 19 est plus grave que l’ail », martèle-t-il.

NGOYA NDIAYE