Covid-19: Les Sénégalais surfent sur les sites pornos

Eh oui, ce sont bien les sextoys qui voient leurs ventes grimper grâce au Coronavirus ! Comme quoi , si vous échappez au virus, vous ne risquez en tout cas pas de mourir d’ennui.

Qu’ont fait les utilisateurs sénégalais d’Internet au plus fort du couvre-feu en riposte en riposte à la propagation du Coronavirus ? Réponse : ils ont massivement visité les sites pornographiques. C’est la conclusion qui ressort des données croisées des sites Similar Web et Alexa. Le premier est un outil d’analyse de trafic qui permet de fournir des statistiques sur l’engagement du client dans les sites et les applications mobiles, le second est un vérificateur de rang qui utilise les données du trafic web pour créer une liste des sites les plus populaires sur Internet en relation avec leur utilisation. En janvier 2020, les cinq, voire dix premiers sites les plus visités au Sénégal, étaient majoritairement des sites d’information. Trois mois plus tard, deux websites porno ont fait leur entrée directement à la 4e et 5e place de ce même classement, selon les données fournies au 1er mai par Similar Web.

Mis à jour le 1er mai 2020, les données du site Similar Web établissent un classement des meilleurs sites de toutes les catégories dans le pays. Sans surprise, Google, Youtube et Facebook squattent les trois premières places. Suivis par les sites pornographiques XVidéos et Xnxx qui effectuent leur entrée dans le top 5, comparé aux données de janvier 2020 d’Alexa où les mêmes places étaient occupées respectivement par Senego et Dakaractu. En élargissant le classement de Similar Web au top 20, on retrouve un autre site porno à la 16e place. Il s’agit de Pornhub qui avait enregistré, en 2009, une fréquentation record de 42 milliards de visites dans le monde, soit 115 millions par jour. Et qui a connu en mars dernier un pic de trafic dans certains pays comme la France. Au Sénégal, la présence de trois sites adultes dans le top 20 des sites le plus visités coïncide avec la période de l’état d’urgence déclaré le 23 mars. Pour combattre la propagation rapide de l’infection de Covid-19, les Sénégalais ont été invités à rester chez eux. Un temps que les 7 millions d’internautes ont utilisé au télétravail, aux visionnaires de vidéos, mais aussi à la fréquentation de sites de divertissement. Mountaga Cissé, expert en Tic : « Même si la tendance mondiale montre que les sites adultes génèrent de grandes audiences, je ne m’attendais pas à cette position pour le Sénégal ».

Dans le classement mondial établi à la même date par le même outil, le premier site pornographique du classement n’arrive qu’à la 8e place. Il s’agit de Xvideos pornographiques, un des plus vastes sites web de partage et de visionnage de vidéos pornographiques, propriété française.