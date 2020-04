Covid-19: L’Etat prévoit 200 milliards pour les entreprises affectées

200 milliards de F CFA ! C’est l’enveloppe dégagée par le Gouvernement pour aider les entreprises en difficulté face à la crise sanitaire liée au Covid-19. Cette somme, définie par les autorités étatiques comme de la ’’trésorerie rapide’’, sera logée dans les différentes banques du pays. Elle est prévue pour renflouer les caisses de toutes les entreprises sénégalaises qui seront anéanties par le Coronavirus.

Invité à l’émission Le Jury du Dimanche sur Iradio et iTv, ce 19 avril 2020, le ministre l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a défini les critères d’éligibilité des entreprises qui pourraient bénéficier de cet appui. « Ce sont toutes les entreprises qui ont un chiffre d’affaires qui a baissé au minimum de 33%. Les entreprises qui auront perdu tous leurs chiffres d’affaires seront éligibles. Nous allons faire des comparaisons des chiffres d’affaires entre mars et février. Nous avons des données sur cela. Ces entreprises pourront directement aller voir leur banquier. Parce que, ce sont toutes les banques qui vont assister. Nous avons visé des crédits mensuels pour couvrir les charges incompressibles dont le salaire, le loyer… ». Selon le ministre Hott, l’objectif de cet appui est de permettre aux entreprises de résister pendant la période de la pandémie.