Covid-19: L’ex ministre Devedjian est mort L’ancien ministre Patrick Devedjian est décédé dans la nuit de samedi 28 à dimanche 29 mars des suites du coronavirus, a annoncé le Conseil départemental des Hauts-de-France, dont il était le président. Diagnostiqué positif au Covid-19, l’homme politique de 75 ans avait été placé en observation mercredi 25 mars dans un hôpital du département. De 2008 à 2010, il avait occupé le poste de ministre chargé de la Mise en œuvre du plan de relance, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Partager Facebook

