COVID-19: L’UNION EUROPÉENNE OFFRE 100 MILLIARDS DE DONS AU SÉNÉGAL

L’Ambassadrice de l’Union européenne (UE) au Sénégal, Irène Mingasson, a annoncé, ce mardi, 21 avril, la mise à disposition d’une contribution totale de 150 millions d’euros, soit presque 100 milliards FCFA de dons pour le Sénégal.

« Cette enveloppe sera complétée par celles de ses Etats membres et de la Banque européenne d’Investissement, de 130 millions d’euros (environ 86 milliards FCFA) qui seront mis à disposition sous la forme d’un appui budgétaire, qui correspond à un don, avec un premier décaissement immédiat de 12,3 millions d’euros (plus de 10 milliards FCFA) ».

«Cet instrument octroiera au gouvernement du Sénégal une plus grande flexibilité et rapidité d’action. » Par ailleurs, « près de 20 millions d’euros additionnels seront mobilisés, grâce aux projets financés par l’UE au Sénégal, en partenariat avec le Gouvernement, la société civile et le secteur privé. »