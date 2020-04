Covid-19: Macky chante les travailleurs

C’est un 1er mai vraiment pas comme les autres, sans muguet ni défilés encore moins de de cérémonie officielle de remise des Cahiers de doléances au chef de l’Etat.. Une Fête du Travail sous la menace du Covid-19.

Mais, le ministre du Travail, Samba Sy, a saisi l’occasion pour adresser aux travailleurs les félicitations et les encouragements du chef de l’Etat. Selon lui, le président de la République a magnifié, en Conseil des ministres, le comportement responsable des travailleurs face à la crise sanitaire qui secoue le pays et le monde en général.

« Je voulais saluer les travailleurs de mon pays, leur adresser les chaleureuses félicitations de Monsieur le président de la République. Evidemment, ils ont son soutien et sa reconnaissance par rapport à leur implication dans la bataille nationale contre cette pandémie »

Les travailleurs ont décidé, cette année, de surseoir à toute forme de manifestation à l’occasion du 1er mai, pour marquer l’instant. Mais aussi, montrer leur engagement pour contrer cette pandémie, et avec tout le reste du pays, trouver les formules idoines pour permettre au Sénégal de rester debout.

« Cette position a été saluée en Conseil des ministres par le chef de l’Etat. À sa suite, je voudrais saluer les travailleurs et leur dire qu’ensemble nous allons en sortir par la grâce de Dieu », a-t-il déclaré sur Iradio.