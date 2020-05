Covid-19 : Macky plaide la cause du vaccin pour tous

« S’unir pour un vaccin pour tou.te.s contre la Covid-19 » : c’est le refrain entonné par plus de 140 personnalités dont le chef de l’Etat Macky Sall pour demander la gratuité des futurs vaccins et traitements contre la maladie à coronavirus, jeudi, renseigne l’APS.

Les ministres de la Santé qui vont se réunir virtuellement lundi et mardi, à l’Assemblée mondiale de la santé, sont invités à rejoindre la cause d’un vaccin pour tous contre la Covid-19.

Parmi les signataires de ce document figurent l’ancien ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, l’économiste Joseph Stiglitz, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo.

Après avoir souligné que la découverte d’un vaccin était « notre meilleur espoir de mettre un terme à cette douloureuse pandémie », ces personnalités estiment que « les gouvernements et les partenaires internationaux doivent s’engager : lorsqu’un vaccin sûr et efficace sera développé, il devra être produit rapidement à grande échelle et mis gratuitement à la disposition de tous, dans tous les pays. Il en va de même pour tous les traitements, diagnostics et autres technologies contre la Covid-19 ».

Selon elles, « l’Assemblée mondiale de la santé doit parvenir à un accord mondial qui garantisse un accès universel rapide à des vaccins et à des traitements de qualité, les besoins étant prioritaires sur la capacité de payer ».

Dans le monde, la pandémie du Covid-19 a fait pas moins de 297 259 personnes. Au Sénégal, l’on dénombre 2189 cas de covid-19 dont 842 guéris, 23 décès et 1023 patients sous traitement.