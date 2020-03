Niasse, Mimi et Aminata Mbengue Ndiaye convoqués au Palais 

Comme en temps de guerre, le président de la République engage les présidents des institutions politiques dans la lutte contre le coronavirus. A ce propos, le Chef de l’Etat a reçu séparément hier le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, la présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), Aminata Mbengue Ndiaye et la présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), Aminata Touré. Ils ont tous félicité le Président Macky Sall pour les décisions qu’il a prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Aussi, Moustapha Niasse, Aminata Mbengue Ndiaye et Aminata Touré ont exprimé leur solidarité au chef de l’Etat avant de s’engager à l’accompagner dans la lutte. D’après des sources de «L’As», le chef de l’Etat entend en faire de même en recevant des leaders de l’opposition, non seulement pour les remercier mais aussi pour les engager dans cette guerre contre le Covid-19.