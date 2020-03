COVID-19 : MOUSTAPHA GUIRASSY CONTAMINÉE

Moustapha Guirassy ancien ministre sous Wade a été contaminé au Covid-19. L’ancien maire de Kédougou a donné lui-même l’information sur sa page Facebook. Il est présentement hospitalisé à l’hôpital de Diamniadio. « Chers amis, je viens d’être diagnostiqué positif au coronavirus. Aussitôt informé, je me suis mis à la disposition des autorités sanitaires du pays qui ont bien voulu m’interner à l’hôpital de Diamniadio. Je tiens à féliciter d’emblée le personnel de santé pour le remarquable et redoutable travail qu’ils abattent pour nous défendre contre le Covid19. De l’intérieur on comprend encore mieux l’immensité mais en même temps la sensibilité de leur mission. J’invite tous mes compatriotes, chacun chez lui, chaque soir à 21h00, à poser une lumière devant sa fenêtre pour célébrer ces champions. Que Dieu nous protège tous », a posté le député