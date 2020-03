COVID-19: NEUF CAS DE PLUS

Le Sénégal a enregistré ce samedi 21 mars neuf cas de coronavirus. Pour la première fois depuis l’introduction du coronavirus à Covid 19 au Sénégal, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr a présenté la situation du jour avec un masque qui lui a barré le visage. L’image est inquiétante et montre à quel point la situation est tendue. Il ne s’en cache pas. Son discours se fait menaçant. « Le gouvernement ne tolérera plus un comportement qui mettra à risque la population. »

Il y a donc trois cas communautaires qui s’ajoutent à cinq cas importés et un cas contact du patient 5 de Touba. Désormais, le Sénégal en est à un total de 56 cas positifs, dont 5 guéris et 51 patients en soin. En plus d’une inquiétude aussi grandissante que la courbe attendue les prochains jours…