COVID-19: 53 NOUVEAUX GUÉRIS

La tendance est nettement plus positive que les jours précédents. Sur 1042 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 97 nouveaux cas positifs, soit un taux de positivité de 9.3% Il s’agit, selon les services du ministère de la Santé et de l’action sociale, de 83 cas contacts suivis et de 14 cas issus de la transmission communautaire. 53 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. A ce jour, le Sénégal compte 2714 cas positifs dont 1186 guéris, 30 décès, 1 évacué et 1497 encore sous traitement.