Covid-19: Sokhna Aïda Diallo à son tour met 15 million à disposition pour lutter contre le virus.

Après tant de sorties comme celle du Khalif des Mouride Serigne Mountakha Bassirou et les artistes Pape Diouf et Wally Seck, la veuve du feu Cheikh des Thiantacounes n’a pas dérogé à la règle en mettant à la disposition des populations 15 millions pour lutter contre le Covid-19.

Suite à ce geste, Aïda Diallo montre tout son engagement à la lutte contre le Coronavirus et sensibilise la population pour faire de même.