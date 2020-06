COVID-19: TROP-PLEIN CRIARD DANS LES STRUCTURES SANITAIRES DE DAKAR

1976 patients hospitalisés dont la grande majorité dans les centres de traitements dédiés à Dakar, véritable nid à virus, pour ne pas dire épicentre.

La saturation dans les hôpitaux et structures aménagées inquiète, à tel point que les autorités sont à la recherche de nouveaux sites pour accueillir les patients.

52 morts en 25 jours

Si le décompte des cas de rémissions face à la covid-19 est plus qu’encourageant (4162 guéris sur 6233 contaminations) le nombre de décès a rapidement gonflé après l’assouplissement des restrictions. De 42 morts début juin, le bilan est passé à 94 victimes à ce jour, jeudi 25 juin, soit plus du double en seulement 25 jours, indiquent les données du ministère de la Santé et de l’action sociale.

Le nombre de contaminations a « aussi » doublé

Le nombre d’infectés arpente quasiment la même courbe avec 6233 cas positifs, ce jour, contre 3739 au 1 juin, selon la même source. L’évidence est là, malgré l’important taux de guérison enregistré, la maladie progresse, dangereusement, tel un bolide lancé sur une autoroute sans limitation de vitesse. A ce rythme de contamination, les structures d’accueil, déjà au bord de l’implosion, vont finir par céder.

Une centaine de nouveaux infectés chaque jour

Le personnel soignant qui est sur un cheval de bataille depuis le début de l’épidémie au mois de mars, commence a ressentir le poids de la fatigue. Dakar enregistre autour de 100 nouveaux cas tous les jours (104 cas aujourd’hui) une situation qui rend la tâche compliquée pour les blouses blanches.

Des hôpitaux pleins à craquer

» Nos structures de santé commencent à atteindre un niveau de saturation en nombre de lits « , avait déclaré, le 7 mai dernier, Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d’urgences sanitaires, un des principaux responsables de la lutte contre la pandémie au Sénégal.

Le taux de saturation des structures d’accueil était, alors, de 80% et le nombre de patients sous traitement pointait à 916.