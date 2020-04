Covid-19: Un infirmier porte sur son dos le nom de Koulibaly pour se « motiver »

L’infirmier Nicola Bianco a choisi Koulibaly pour se donner des forces. Le défenseur sénégalais a « republié » la photo de l’infirmier portant son nom et son numéro dans un hôpital à Lombardie où sont soignés les patients qui luttent contre Covid 19. Elle donne les explications de ce geste symbolique au site italien IamNaples.it, visité par Senego.

Comment est née l’initiative d’écrire Koulibaly dans votre dos?

«Je travaille à Milan depuis près de six ans et je travaille dans un institut de gériatrie depuis deux ans, dans le fameux RSA qui est en mauvais état. L’initiative est née de mes collègues, un de mes amis sardes a choisi Nainggolan qui avec une grande sensibilité a « republié » la photo. Un autre de mes amis a publié la photo de Romagnoli, il a aussi donné de la visibilité au geste et ensuite j’ai dit de le faire aussi parce que je suis fan de Napoli « .

Pourquoi avez-vous choisi d’écrire le nom de Koulibaly? Comment évaluez-vous votre saison?

«Il est mon idole, précisément à cause de la détermination et du désir qu’il nous met sur le terrain. Je me suis vu en lui, même dans cette bataille contre le coronavirus. Parce qu’il se bat ouvertement avec les attaquants, comme nous le faisons tous les jours. Comme Koulibaly ne laisse pas passer ses adversaires, nous ne laissons pas passer le virus. Sa saison? Ce fut une année particulière, comme pour toute l’équipe et heureusement nous avons récupéré avec Gattuso. À mon avis, Koulibaly a subi le départ d’Albiol. Le transfert de l’Espagnol a été très sous-estimé, car c’est lui qui a donné le temps à l’ensemble du département défensif même si Manolas est très fort « .

Qu’avez-vous ressenti lorsque Koulibaly a partagé votre initiative Instagram?

« Ce matin, ma copine me l’a dit et j’ai pensé que c’était une blague. Puis j’ai vu sur les réseaux sociaux et j’ai frissonné. Il m’a remercié une première fois et pour la deuxième fois j’ai frissonné. Je suis très content. Je l’attendais de lui, car c’est un grand homme, de bon cœur avant d’être un grand footballeur. «