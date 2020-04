Covid-19 : Une femme médecin se donne la mort aux Etats-Unis

Le chef du service des urgences d’un hôpital de Manhattan s’est suicidé après avoir passé des jours sur les lignes de front de la bataille contre les coronavirus , a annoncé lundi sa famille.

« Elle a essayé de faire son travail, et le virus l’a tuée », a déclaré le Dr Philip Breen au New York Times à propos de sa fille médecin, la Dre Lorna Breen, qui avait été directrice médicale de l’hôpital New York-Presbyterian Allen au milieu de la pandémie.

Lorna est décédée dimanche à Charlottesville, en Virginie, où elle avait séjourné avec sa famille, a déclaré son père au Times. Âgée de 49 ans, elle était finalement fatiguée par la bataille contre le coronavirus.

Deux jours plus tôt, un EMT du Bronx, témoin du nombre impitoyable de virus, s’était suicidé avec une arme à feu appartenant à son père, un policier à la retraite du NYPD.

Le paramédic recrue tragique John Mondello, 23 ans, travaillait à la station EMS 18 du Bronx, qui gère l’un des plus gros volumes d’appels au 911 de la ville.