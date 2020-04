Covid-19: 30 cas communautaires au Sénégal

Les cas communautaires inquiètent ! En effet, alors que les cas importés ont été « maîtrisés » avec la fermeture des mesures depuis fin mars, et les cas contacts « bien localisés », et « mis en quarantaine », il reste, admet le ministre de la Santé, cependant, « que les cas communautaires sont préoccupants.

A ce jour, détaille-t-il, « 30 cas communautaires ont ceinturé notre pays, en s’installant dans ces différentes communes : A Louga, dans la commune de Saint-Louis, Ziguinchor, à Touba, à Mbour, à Thiès, à Keur Massar, à Diamniadio, à Rufisque, à Pikine, à Thiaroye Gare, à Yeumbeul Sud, à Mabo, à la Médina, à Gueule Tapée – Fass – Colobane, au Plateau, à Golf Sud, à Wakhinane Nimzatt, à Diarème Limamoulaye, à Yoff, à Mermoz, aux Parcelles Assainies, à Pikine Ouest, dans la commune de Hann Bel Air, à Derklé Dieuppeul.

« Face à cette menace de plus en plus accentuée et pernicieuse, chaque chef de famille et responsable d’une dynamique communautaire, leader d’opinion, chef religieux, président d’ASC, doit se lever et barrer la route au Covid-19. A cet effet, le ministère de la Santé et de l’Action sociale recommande fortement le port du masque dans les marchés, dans les transports en commun, et autres lieux publics. »